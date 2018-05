Jetzt lässt sie die Welt an ihrem Kindersegen teilhaben! Am Mittwoch hatte Ex-Bachelor-Kandidatin Angie Teubner allen Grund zur Freude: Die Neu-Brünette, die vor einigen Monaten noch als Blondine das Herz von Rosenkavalier Daniel erobern wollte, wurde zum ersten Mal Mutter. Zwei Tage kostete die Single Lady ihr Mama-Glück in aller Ruhe aus. Nun beglückt sie ihre Fans mit einem allerersten Baby-Foto!

Fünf klitzekleine Finger, die behutsam die der Mama umfassen: Mit diesem zuckersüßen Schnappschuss gibt die frischgebackene Mutti auf ihrem Instagram-Account ein Familien-Update: "Heute werden wir endlich aus dem Krankenhaus entlassen. [...] Der kleinen Prinzessin geht es gut. Sie hat anfangs viel Kraft und Ruhe gebraucht", erklärt die Social-Media-Bekanntheit ihre kurze Online-Auszeit.

Damit soll bald aber Schluss sein: "Ich werde demnächst mehr über meine Geburt und wie alles lief, berichten", verkündet Angie und verspricht dabei noch gleich: Auch Details über ihren Spross werden in kurzer Zeit folgen. Wie findet ihr es, dass sie ihre Community über alles auf dem Laufenden halten will? Stimmt ab!

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Bachelor-Girl 2018

Instagram / angie_official_ Das erste Foto von Angie Teubners Tochter

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Krankenschwester

