Am vergangenen Mittwochabend ging es heiß her bei Bachelor in Paradise! Schon nach wenigen Tagen auf Ko Samui kamen sich zwei Singles beim Planschen im Pool ziemlich nah. Saskia Atzerodt (26) hatte gleich bei ihrer Ankunft ein Auge auf den ehemaligen Die Bachelorette-Kandidaten Christian Rauch geworfen und der war selbst auch nicht abgeneigt. Nach einer wilden Knutschorgie wollte sich das Ex-Playmate zusammen mit ihrem Schwarm in die Pärchensuite zurückziehen. Doch der 35-Jährige erteilte der Rosenlady eine Abfuhr.

"Nein, das können wir nicht machen. Die drehen doch jetzt schon alle durch. Ich meine, wir kennen uns seit 24 Stunden. Also ich würde jetzt ungern heute hier schlafen", gesteht Christian im Gespräch mit Saskia. Die ist der Meinung, dass sich der Ernährungsberater einfach nur von dem Gerede der anderen Kandidaten beeinflussen lasse und ist von der Abfuhr ziemlich enttäuscht: "So einen Korb habe ich noch nie bekommen."

Ob Christians Zurückhaltung vielleicht auch mit Saskias schlechtem Ruf bei den anderen Singles zusammenhängt? Zumindest die Ladys hatten die Blondine im Paradies nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Grund für die Lästereien war ein heiß diskutiertes Escort-Angebot, das das Model über Social Media gemacht hatte und natürlich ihre Trennung von ihrem Ex Nico Schwanz (40), mit der die 26-Jährige offenbar noch immer zu kämpfen hat.

