Pascal Kappés findet seine schwangere Denise einfach phänomenal! Das Liebespaar ist voller Vorfreude auf die Geburt seines ersten Sohnes. Allerdings wundert sich die frühere Bachelor-Teilnehmerin, dass sie bisher nur am Bauch und an den Brüsten zugenommen hat. Diese Rundungen genießt der Berlin - Tag & Nacht-Star aber besonders: "Sieht sexy aus. Find’ ich super. Kann auch bleiben so", gesteht der Schauspieler gegenüber Promiflash.



