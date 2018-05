Große Sorge um Bill Russell! Der heute 84-Jährige gilt als eine absolute Sportlegende. Von 1956 bis 1965 spielte er für die Boston Celtics und gewann in diesen neun Jahren unglaubliche elf Meisterschaften – bis jetzt ein ungebrochener Rekord. Um den ehemaligen Basketballspieler ist es in den letzten Jahren ruhiger geworden, nun sorgt eine Nachricht aber für Besorgnis: Bill wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

Wie das amerikanische Online-Portal TMZ erfahren haben will, wurden die Rettungskräfte Freitagnacht zu dem Haus des NBA-Stars in Seattle gerufen. Den Grund für den Einsatz verriet ein Insider aus Beamtenkreisen: Bill soll Herz- und Atemprobleme haben! Der Ex-Sportler wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht und auch noch nicht wieder entlassen worden sein. Bill (84) oder seine Familie äußerten sich bisher nicht zu den Vorfällen.

Über Bills gesundheitlichen Zustand in den letzten Jahren ist nicht viel bekannt. Zuletzt beunruhigte ein Zusammenbruch 2014 die Fans, von dem er sich aber schnell wieder erholte. Noch vor wenigen Wochen machte es auch keinen Anschein, dass Bill Probleme haben könnte: Er wurde Ende April bei einem Spiel der Boston Celtics gesehen.

