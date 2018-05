Das Herd-Duell ist eröffnet! In der aktuellen Ausgabe von Grill den Profi wurde Spitzenkoch Ali Güngörmüs von diesen drei Promis herausgefordert: Schauspieler Daniel Donskoy, Komiker und Moderator Lutz van der Horst (42) und Politikerin Sahra Wagenknecht (48) setzten alles daran, den Profi in der Gourmet-Sendung zu bezwingen – aber ist es ihnen gelungen? Leider nicht: Koch Ali holte sich den Sieg!

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen: In den ersten beiden Runden – beim Improgang und bei der Vorspeise – überzeugte Ali die drei Jury-Mitglieder Gerhard Retter, Reiner Calmund (69) und Maria Groß (38) und ergatterte einmal 22 und 25 Punkte. Kurz sah es aus, als würde Lutz van der Horst das Ruder herumreißen, denn er übertrumpfte mit seinem Curry die Kreation des Profis und bekam 24 Zähler – drei mehr als Ali bekommen hatte. Zum Schluss lag der Kochlöffel in der Hand von Sahra Wagenknecht. Die 48-Jährige bereitete als Dessert Schnee-Eier zu, doch ihr Gang konnte Alis Gericht nicht das Wasser reichen. Am Ende entschied Ali den Wetkampf mit insgesamt 100 Punkten für sich.

Mit der Teilnahme von Sahra Wagenknecht gab es eine Premiere bei "Grill den Profi": Noch nie zuvor hatte sich ein Politiker oder eine Politikerin an den Herd in der VOX-Kochsendung gestellt. Ein Debüt, das auch die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE nicht unberührt lies: "Ich finde, das ist einfach eine spannende Herausforderung und ich gebe ehrlich zu: Ich bin aufgeregter, als wenn ich zu (den Talkshows, d. Red.) 'Anne Will' oder 'Maybrit Illner' gehe", erzählt sie in der Show.

MG RTL D / Frank W. Hempel Daniel Donskoy, Sahra Wagenknecht und Lutz van der Horst bei "Grill den Profi"

MG RTL D / Frank W. Hempel Lutz van der Horst und Sahra Wagenknecht bei "Grill den Profi"

MG RTL D / Frank W. Hempel Sahra Wagenknecht bei "Grill den Profi"

