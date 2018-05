Chethrin Schulze (25) verblüfft mit einem komplett neuen Look! Die Love Island-Beauty ist bei ihren Fans vor allem für ihre blonde Haarpracht bekannt. Doch der Blick in den Spiegel scheint das Model in den vergangenen Wochen gelangweilt zu haben. Daher wagte das Reality-TV-Sternchen jetzt den Gang zum Friseur und verabschiedete sich von ihrer Mähne. Dabei musste nicht nur die Länge ihrer Haare weichen, sondern auch die helle Farbe – oder etwa doch nicht?

Im völlig neuen Style präsentierte sich Chethrin am Samstag ihren Fans. Statt blonder Extensions trug die 25-Jährige plötzlich einen brünetten Longbob. Ihre Follower waren von der Typveränderung total überrascht: Immerhin ist die TV-Beauty dafür bekannt, ihre blonde Mähne heiß und innig zu lieben. Und tatsächlich handelte es sich bei dem Make-over um einen Prank: "Als wenn Blondie sich die Haare dunkel macht", freut sich die Vollblutblondine einen Tag später auf Instagram über den gelungenen Joke.

Ein wenig hat sich Chethrins Look aber doch verändert: "Habe die Extensions entfernen lassen und die Farbe ist etwas anders als vorher. Für mein intensives Sportprogramm sind mir die Haare derzeit so lieber", begründet die Berlinerin ihre Beautyentscheidung. Welcher Style gefällt euch besser? Stimmt im Voting ab!

