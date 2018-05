Wenn das mal nicht eine schwere Entscheidung wird! Im Februar gab Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Kappés ihrem Pascal das standesamtliche Jawort – in einem Vintage-Dress. Promiflash begleitete die Schwangere jetzt beim Outfitshopping für die große Sommerhochzeit in wenigen Wochen. Ob es wieder etwas Ähnliches wird? Im Braut- und Abendmoden-Store crusz in Berlin probierte sich die Bald-Mama durch sämtliche Schnitte. Versuch Nummer eins schien der TV-Schönheit schon mal zu gefallen: "Das ist jetzt ein Umstandskleid. Das war so gar nicht mein Plan, aber ich muss sagen, ich finde es halt wirklich niedlich. Sehr süß." Außerdem schlüpfte Denise in ein pompöses Prinzessinnen-Dress und ein weiteres Vintage-Kleid.



