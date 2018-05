Let's talk about sex! In der vergangenen Folge von Let's Dance ging es direkt zur Sache: Die Profitänzer Ekaterina Leonova (31) und Massimo Sinató (37) eröffneten die Show mit einer verruchten Performance zu dem Kings of Leon-Song "Sex on Fire" – Rekelspiele in einem Bett auf der Bühne inklusive. Das Opening bewegte nicht nur das Studiopublikum, sondern vor allem Joachim Llambi (53): Der Juror machte wegen der heißen Darbietung den einen oder anderen anzüglichen Witz!

Bevor die beiden Profitänzer mit ihrem Eröffnungs-Tanz loslegten, gab es für das Studiopublikum einen feixenden Schlagabtausch zwischen Joachim und Massimo, der halb nackt und gefesselt im Bett lag: Wo denn eigentlich Massimos Frau, das Model Rebecca Mir (26), sei, fragte der 53-Jährige den Profitänzer. "Die kommt gleich", entgegnete der feurige Italiener. "Ja, du kommst auch gleich", reagierte der Chef-Beurteiler schlagfertig auf die Vorlage.

Damit war das Zoten-Feuerwerk bei "Let's Dance" aber noch nicht abgeschossen, im Gegenteil: Joachim legte noch einmal nach. Als sich Massimo und Ekat am Ende des Tanzes eng umschlungen in den Armen lagen, konnte sich der Halbspanier den Spruch "Ja, Massimo – nimm sie" nicht verkneifen. Was sagt ihr zu dem Sex-Talk? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Ekaterina Leonova und Massimo Sinató in der neunten Show von "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Massimo Sinató und Ekaterina Leonova bei der Eröffnung von "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Ekaterina Leonova und Massimo Sinató, Profitänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de