Schauspielerin Jessica Schwarz (41) musste in den vergangenen Jahren gleich mehrere schwere Schicksalsschläge verkraften: Im Promiflash-Interview sprach sie zuletzt über den plötzlichen Krebstod ihres Vaters und eine erlittene Fehlgeburt. Doch in letzter Zeit war es still um die Moderatorin geworden – wohl auch wegen dieser persönlichen Tiefschläge. Nun meldete sie sich mit einer weiteren Offenbarung aus ihrer Vergangenheit zurück: Jessica wurde sexuell belästigt!

Wie die hübsche Brünette Bild im Interview berichtete, wurden ihr bei früheren Modeljobs immer wieder sexuelle Avancen gemacht: "Ja, natürlich. Die Modebranche und auch die Musikwelt waren und sind nun mal Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Für mich war Mailand eine Nullnummer", erzählte die 41-Jährige von ihrer ernüchternden Zeit in der italienischen Modemetropole. Dennoch habe sie versucht, sich niemals einschüchtern zu lassen. "Ich habe keine Modeljobs bekommen, weil ich eben nicht auf die eindeutigen Sex-Angebote eingegangen bin. Ich bin dann ohne Geld wieder abgereist."

Der Modeindustrie hat Jessica schließlich den Rücken gekehrt und ist inzwischen vor allem als Schauspielerin und Moderatorin bekannt. An der Seite von Matthias Schweighöfer (37) wird sie ab 18. Mai wieder über die Bildschirme flimmern: Mit der zweiten Staffel von "You Are Wanted" feiert sie nach längerer Auszeit ihr großes Comeback!

Andreas Rentz / Getty Images Schauspielerin Jessica Schwarz bei einer Filmpremiere

Anzeige

Getty Images Jessica Schwarz beim Bambi 2016

Anzeige

Phillip Faraone/Getty Images Der Cast: Alexandra Maria Lara, Matthias Schweighöfer, Jessica Schwarz und Michael Landes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de