Was ihre After-Wedding-Party anging, ließen es Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) so richtig krachen. Am Samstag gaben sich die Turteltauben vor 600 ausgewählten Gästen im englischen Windsor das Jawort – und feierten ihren neu gewonnenen Status als frischgebackenes Ehepaar prompt mit einer ausgelassenen Mega-Feier. Nachdem bekannt wurde, dass niemand Geringeres als Schauspieler Idris Elba (45) die DJ-Mischpulte vibrieren ließ, erfahren die Royal-Fans jetzt auch, mit welchem Song Harry und Meghan in ihr neues Leben eingeläutet haben: Zu "I Wanna Dance With Somebody" legten sie ihren ersten Tanz als Ehepaar aufs Parkett!

Wie Telegraph berichtet, sollen der Herzog und die Herzogin von Sussex den Abend zu einer deutlich ruhigeren Version des Whitney Houston (✝48)-Klassikers eingeläutet haben, bevor die unkonventionelle Sause mit Hits der 1960er bis 1980er Jahre dann anschließend endgültig losbrach. Zwar ist die Entscheidung, den ersten Paartanz zu "I Wanna Dance With Somebody" hinzulegen, wohl etwas ungewöhnlich, doch hinter dieser Nummer steckt eine ganz besondere Bedeutung – für die Braut!

Harry ließ mit der Wahl keinen Zweifel: Er wird alles tun, um seine Liebste glücklich zu machen! Bereits 2016 hatte Meghan in einem Interview mit Lifestyle Magazin nämlich verraten: Die 1987 veröffentlichte Nummer ist ihr absoluter Gute-Laune-Song! Seine Wirkung hat der Titel ganz offensichtlich auch bei den anderen Gästen nicht verfehlt: Bei der stundenlangen Party sollen auch die zahlreichen Stars wie George Clooney (57), Serena Williams (36) und David Beckham (43) ordentlich die Sau rausgelassen haben!

