Ist Janine Christin Wallat etwa in anderen Umständen? Die einstige Bachelor-Kandidatin konnte das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz (33) in der vergangenen Staffel nicht erobern. Nun heizt sie selbst mit einem verdächtigen Babybauch-Schnappschuss die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft an. Offiziell ist sie solo unterwegs, doch schon bald könnte sie zu zweit sein – oder? Das steckt hinter Janines überraschenden Kugel-Foto.

Ist der hoffnungsvoll romantische Lockenkopf etwa bald Mama? "Keine Sorge, ich bin nicht schwanger", räumte die gebürtige Hamburgerin direkt via Facebook mit den Spekulationen auf. Janine hat sich lediglich einen kleinen Spaß mit ihren Followern erlaubt: Nachdem sie sich zusammen mit einer Freundin einen Burger gegönnt hat, wurde ihr sonst so flacher Bauch zu einer kleinen Wölbung. Ihre BFF legte daraufhin scherzhaft mit den Worten: "Ist da ein Baby drin" eine Rassel darauf und hielt den witzigen Moment auf einem Foto fest – also vorerst kein Mini-Me für die Sängerin.

Für Janine ist Nachwuchs generell noch gar kein Thema: "Ein Kind bedeutet sehr viel Verantwortung und kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Ich bin gerade einmal 23 Jahre jung und fühle mich so einer großen Verantwortung auch noch nicht gewachsen", erklärte sie. Außerdem fehle ihr schlichtweg auch noch der potenzielle Papa dafür.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Netz-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat , Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de