Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Freund wollte Sophia Thiel (23) die Vergangenheit eigentlich ruhen lassen – oder etwa doch nicht? Auf YouTube teilt die Fitness-Vloggerin regelmäßig ihre Tipps für einen durchtrainierten Körper. Kein Wunder: Mit Muskeln kennt sich die Blondine schließlich bestens aus. Jetzt sorgt sie mit einem Throwback-Pic aber genau deswegen für mächtig Zündstoff: Wird Sophia ihre frühere Karriere als Bodybuilderin wieder aufleben lassen?

Auf Instagram tritt die 23-Jährige jetzt eine wahre Diskussionslawine los. Zu einer Reihe an Pics, die sie 2015 braun gebrannt und megagestählt als Bodybuilderin bei einem Wettkampf zeigen, schreibt sie: "Es war eine unglaublich spannende Zeit und ich spiele mit dem Gedanken, eventuell wieder einmal an einem teilzunehmen". Alleine der Gedanke daran würde die Aufregung in ihr wecken – und sei fast schon mit dem Gefühl von Schmetterlingen im Bauch vergleichbar. Ob sich Sophia nach ihrer Trennung von Langzeitfreund Charlie also einfach nur nach einem Nervenkitzel sehnt?

So oder so: Die Follower der erfolgreichen Influencerin sind sich mächtig uneinig über ihren Gedanken, sich wieder vermehrt auf die Muskelbildung zu konzentrieren. Während ihr einige User ihren Respekt aussprechen und sie und ihre Bilder mit Aussagen wie "Ich finde, das ist wirklich eine tolle Idee" und "Hammer. Sieht sehr schön definiert aus" loben, finden andere den Anblick der überdurchtrainierten Sportskanone eher abstoßend. "Bah ist das ekelhaft", "Das ist viel zu viel" und "Schön sieht anders aus", so nur einige Beispiele ihrer Kommentare.

AEDT/WENN.com Sophia Thiel mit Freund Charlie beim Charity Promi Flohmarkt in der Mall of Berlin

Instagram/pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Star

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

