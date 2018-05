So wird aus dem Rüpel-Rapper ein zahmer Stubentiger! Musiker Bushido (39) ist hauptsächlich für eines bekannt: seine harten und durchschlagenden Song-Texte, mit denen er in Deutschland Mega-Erfolge feiert. Doch bei einer Dame schwindet die taffe Fassade – bei seiner Frau Anna-Maria (36). Mit seiner Liebsten teilt der "Alles wird gut"-Interpret via Social Media immer wieder schnulzige Paarpics mit süßen Bildunterschriften – so auch in seinem aktuellen Post!

Für das aktuelle Kuschelbild mit Anna-Maria hat Bushido einen besonderen Grund, wie er kurz und knapp unter sein Instagram-Pic schreibt: "Alles Gute zum sechsten Hochzeitstag, mein Schatz!" 2012 gaben sich Anis Mohamed Youssef, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, und seine Auserwählte das Jawort. Sie haben zusammen vier Kinder, einen Sohn brachte die Brünette bereits mit in die Ehe.

Die Familie steht für Bushido an erster Stelle – erst danach kommt bei ihm die Musik. Seine Liebsten sind dem Halbtunesier sogar heilig – und das erwartet er auch von seinen Rap-Kollegen. Im Promiflash-Interview verriet der Sänger einen ungeschriebenen Rap-Kodex: "Ich hoffe, dass sich die Leute daran erinnern, dass man die Familien der anderen Leute, sei es der größte Feind deines Lebens, einfach aus dem Spiel lassen soll. Da sollen sie sich lieber mit mir streiten, gerne!"

WENN Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei ihrer Hochzeit 2012

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Splash News Bushido, Rapper

Anzeige

Wie findet ihr das Kuschelbild von Bushido und Anna-Maria? Wirklich zuckersüß! Einfach nur kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de