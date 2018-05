Er schwelgt im Moment im Vaterglück! 2007 geriet Sänger Ray J (37) weltweit in die Schlagzeilen, weil ein privates Sextape mit seiner Ex-Freundin Kim Kardashian (37) geleakt und gewinnbringend von einer Pornofirma verkauft wurde. Heute sollen die Reality-TV-Queen und der Musiker angeblich noch an dem Streifen verdienen. Ansonsten hat das einstige Couple nicht mehr viel gemeinsam – bis jetzt! Nach Kim hat nun auch endlich Ray J Nachwuchs bekommen.

Im November 2017, während der Schwangerschaft von Ehefrau Princess Love (33), machte der US-Sänger bereits öffentlich, dass er sich auf eine kleine Tochter freue. Die Geburt seines ersten Nachwuchses gab der 37-Jährige jetzt mit einem YouTube-Video bekannt. Knapp vier Minuten lang nimmt Ray J seine Fans mit auf die Schwangerschaftsreise seiner Liebsten. Aber nicht nur Arzttermine, süße Babybauch-Momente und Ultraschallbilder zeigt das Video. Auch Aufnahmen von Ray J's Hochzeit sind mit dabei. Der letzte Clip verrät schließlich, dass das Kleine bereits auf der Welt ist. Darin grinst der frischgebackene Papa breit in die Kamera und vor ihm erscheint der Satz "Ray J und Princess haben ein Babygirl bekommen."

Das Couple, das gemeinsam in der VH1-Reality-Show "Love & Hip Hop: Hollywood" zu sehen war, heiratete bereits im August 2016 in Los Angeles. Wie Ray J dem Portal The Hollywood Gossip berichtete, habe es bei ihm und seiner Frau ein wenig länger gedauert, bis es mit dem Nachwuchs klappte. Was meint ihr – wann wird der Name der kleinen Prinzessin verkündet? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

YouTube / Ray J and Princess Norwood Ray J, Musiker und TV-Personality

Anzeige

YouTube / Ray J and Princess Norwood Princess Love, Ehefrau von Musiker Ray J

Anzeige

David Livingston/WENN Ray J und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de