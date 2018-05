Hat Sarah Amiri (19) seit ihrem Exit bei Germany's next Topmodel etwa abgenommen? Auf dem neuesten Foto, das sie auf ihrem Instragram-Account postete, wirkt die Beauty deutlich erschlankt. Trotzdem bezeichnet sie sich selbst im dazugehörigen Text noch als "curvy". Ihre Follower finden diese Bezeichnung allerdings ziemlich fragwürdig. "Ich kapier auch nicht, was daran curvy sein soll... Finde das irgendwie einen Witz, dass man so eine Figur als curvy bezeichnet. Was sind dann Frauen mit Kleidergröße 42-46"?, kommentierte ein User das heiße Unterwäsche-Pic.



