Letzten Mittwoch ging es im Flirtparadies wieder drunter und drüber! In der Kuppelshow Bachelor in Paradise mischten sich gleich drei neue Ladys unter die flirtwütigen Kandidaten. Während Viola Kraus (27), Ela Taş und Svenja von Wrese noch unter der hitzigen Sonne Thailands verweilen dürfen, mussten Yeliz Koc und Carolin Ehrensberger die Koffer packen. Zurück in Deutschland hatte Letztere leider keinen guten Start: Caro hat sich am Fuß verletzt und braucht jetzt sogar eine Gehhilfe.

Arme Caro! Erst erhält sie keine Rose und dann zieht sie sich auch noch eine Fußverletzung zu. In ihrer Instagram-Story verriet sie ihren Fans jetzt, dass sie weggerutscht und nach außen hin umgeknickt sei. Die 1.81 Meter große Schönheit braucht jetzt sogar Krücken. Kein Wunder, dass sie aktuell mächtig Frust schiebt. "Das ist total blöd, weil man die ganze Zeit total eingeschränkt ist. Ist nicht so ein guter Start zurück in Deutschland, aber was will man machen", erzählte sie von der heimischen Couch aus. Wie lange sie die Krücken noch braucht, hat sie nicht verraten.

Bei ihrer Community bedankt sich die Steuerfachangestellte jedenfalls für die lieben Nachrichten und den Support, der ihr entgegengebracht wird: "Ihr seid so süß, wie ihr mir alle schreibt 'Gute Besserung' und so, das ist voll lieb von euch." Alleine ist die blonde Schönheit in dieser schwierigen Zeit jedenfalls nicht. Stets an ihrer Seite: ihre Französische Bulldogge Mia.

