Endlich ist ihr erstes gemeinsames Werk draußen. Lange machten Mike Singer (18) und Kay One (33) ihre Fans auf die gemeinsame Single "Netflix & Chill" heiß. Seit Freitag kann der Track überall gestreamt und angehört werden – und der hat es in Sachen Lyrics in sich. Von Kay One kennt man derbe oder anrüchige Texte, doch jetzt scheint auch sein Kollege Mike ganz andere Seiten aufzuziehen.

In einer Hook singt der 18-jährige Blondschopf: "Und seh' ich diese Beine, denk' ich nur ans Eine. Ich kann nichts dafür, ich muss sie berühren." Später trällern er und der Rapper außerdem noch zusammen, dass sie "ihn" rausholen würden wie bei Prison Break. Schnell wird klar: Die beiden sprechen über Sex und das sind Liebhaber von Mikes Musik nicht gewöhnt.

In Liedern wie "Karma" singt der Teenie-Star zwar über Mädchen, verruchte Textstellen wie in seinem neuesten Werk gab es bislang allerdings nicht. Team Singer, wie Mike seine Community nennt, scheinen die neuartigen Texte aber zu gefallen. Auf seinem Instagram-Account schwärmten einige User "Bin verliebt in den Song, oh mein Gott" oder "Das Lied ist so geil geworden, ich höre es in Dauerschleife" unter der Verkündung, dass das Stück jetzt verfügbar ist.

Instagram / mikesinger Kay One und Miker Singer auf Mallorca

Instagram / mikesinger Mike Singer, Musiker

P.Hoffmann/WENN.com Mike Singer bei der ECHO-Verleihung 2018

