Victoria Pavlas (19) verpasste das große Germany's next Topmodel-Finale! Nachdem ProSieben das unprofessionelle Verhalten der Abiturientin kritisiert hatte, durfte die Österreicherin als einzige Kandidatin nicht an dem Showdown des Castingformats teilnehmen. Die 19-Jährige behauptete jedoch, sie hätte die Verträge aus eigenen Stücken beendet. Daher trauerte sie der großen TV-Sause auch überhaupt nicht nach. Die Laufstegbeauty schmiss viel lieber ihre eigene Feier und ließ ihre Instagram-Follower bereitwillig an der Partynacht teilhaben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de