Es ist das Kuppel-Show-Ereignis des Jahres! Im RTL-Format Bachelor in Paradise suchen ehemalige Der Bachelor- und Die Bachelorette-Teilnehmer noch einmal nach der großen Liebe. Neben heißen Küssen und Intrigen besticht die Show vor allem mit einer Sache: super witzigen Dialogen! Das liegt an den lockeren Mundwerken der Kandidaten, die vor sich hinplaudern, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Manchmal sogar ohne Zuhilfenahme der Grammatik. Aber dafür unglaublich lustig.

Evelyn Burdecki haut einen Spruch nach dem nächsten raus! Über Johannes Haller sagte sie zu Anfang: "Ich finde den Johannes süß, aber ich habe sein Gesicht noch nicht richtig gesehen, weil es hier so viel Schatten gibt." Christian Rauch bedachte sie mit folgendem Kompliment: "Du siehst so schön durchblutet aus." Auch ihr momentaner Auserwählter, Domenico De Cicco, ist nicht auf den Mund gefallen. "Ich liebe die Frauen, weil sie sehr wichtig für unsere Welt sind, denn ohne sie könnten wir keine Kinder machen", lautete nur eine seiner Inselweisheiten. Nur mit der Bibel kennt er sich offensichtlich nicht so ganz aus: "Egal wer kommt, den empfange ich mit offenen Armen. So wie Jesus den verlorenen Sohn."

Carina Spack, die vom letzten Bachelor Daniel Völz (33) verschmäht wurde, war bisher vor allem die Pool-Hygiene wichtig. Nachdem Saskia Atzerodt (26) dort mit Christian Rauch herumgeknutscht hatte, meinte die Blondine trocken: "Ich möchte da morgen noch drin rumschwimmen – ohne Spermium." Der Pool beschäftigte auch Sebastian Fobe (32), aber in Verbindung mit den hübschen Kandidatinnen. "Schöne Tittensuppe hier", verkündetet er. Für diesen Spruch musste er allerdings harte Kritik einstecken. Fallen euch die frechen Sprüche der Paradiesbewohner auch immer auf? Stimmt ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Carina Spack, deutsches Reality-Sternchen

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de