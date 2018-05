Ist Sebastian Fobe (32) Single oder vergeben? Diese Frage kursiert seit Wochen durch die deutsche Klatschpresse! Eigentlich sucht der ehemalige Die Bachelorette-Boy aktuell bei Bachelor in Paradise nach seiner Traumfrau. Allerdings liegt die Betonung auf "eigentlich", denn der Fitnesscoach soll diese angeblich schon vor Monaten gefunden haben und als Nicht-Single an der Kuppelshow teilnehmen. Aber stimmt das? Promiflash trifft Sebis Kumpel Dominik Bruntner (25) und hakt nach: "Boah, ich muss sagen, ich habe vor langer Zeit mitgekriegt, dass er eine Freundin hat. [...] Also ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Es kann schon sein, dass Schluss ist", erzählt der Mister Germany-Hottie im Interview.



