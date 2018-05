Nicht mehr lange, dann kann sie ihr Söhnchen in die Arme schließen! Berlin - Tag & Nacht-Star Jenefer Riili veröffentlichte ein Foto via Social Media, das die Schauspielerin kugelrund und glücklich im Bikini zeigt. Darauf genießt sie das tolle Wetter und lässt sich von einem Wasserstrahl im Sonnenschein abkühlen. Sie ist bester Laune – kein Wunder! Der Babyglow der 36. Schwangerschaftswoche steht ihr einfach hervorragend.

Obwohl die Beauty auf ihrem neusten Instagram-Pic wirkt, als fühle sie sich pudelwohl, geht doch auch eine Schwangerschaft nicht ganz spurlos an Jenefer vorbei. Neben ein anderes Bild schrieb sie einen Tag zuvor: "Momentan ist es etwas ruhiger bei mir. Ich sag's euch ehrlich! Zu warm. Zu müde. Zu schwanger." Aber bald hat sie es ja hinter sich. In zwei Tagen beginnt für die Influencerin und ihren ungeborenen Sohn die 37. Schwangerschaftswoche. Der Nachwuchs lässt also nicht mehr lange auf sich warten.

Auch Papa Matthias Höhn (22) kann es kaum noch erwarten. Obwohl er von der Mutter seines Kindes getrennt lebt, unterstützen sich die beiden, wo es nur geht. Auch er postete ein Foto auf Instagram, auf dem er unter demselben Wasserstrahl wie Jenefer zu stehen scheint. Wie schön, dass sich die beiden so gut verstehen! Oder denkt ihr, er kühlt sich woanders ab? Sagt uns eure Meinung!

