Es ist wohl das schönste Gefühl jeder werdenden Mama, wenn die ersten Tritte des Babys spürbar und sichtbar sind – in diesen Genuss kam jetzt auch Denise Temlitz. Sie hielt diesen besonderen Moment sogar in ihrer Instagram-Story fest. Ein wichtiger Mensch fehlte allerdings bei diesem Schwangerschafts-Highlight: Ehemann Pascal Kappés. Er hatte sich nach einem großen Beziehungszoff erst einmal in seine Heimat Saarbrücken zurückgezogen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de