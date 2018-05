Ihr perfekt definiertes Sixpack stellt so manchen männlichen Muskelprotz in den Schatten: Fitness-Bloggerin Stephanie Davis hat den Mega-Wow-Bauch! Insgesamt rund eine Million Instagram-Fans begeistert der hübsche Social-Media-Star fast täglich mit seinen optimalen Traumkurven, die er vor der Kamera perfekt in Szene setzt. Doch die 27-Jährige trainiert nicht nur zum Spaß hart für solche Body-Pakete: Stephanie ist neben ihrem Erfolg als Sport-Bloggerin und Online-Trainerin auch professionelle Bodybuilderin. Das Geheimnis, wie sie zu solchen stahlharten Hammer-Muckis kommt, und wie es jeder schaffen kann, lüftete die Österreicherin im Promiflash-Interview auf der GLOW in Dortmund.



