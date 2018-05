Steht die Ehe von Denise Temlitz und Pascal Kappés schon wenige Monate nach der Hochzeit vor dem Aus? In ihrer Instagram-Story bricht die Schwangere vergangene Woche in Tränen aus und wirft ihrem Liebsten vor, sie belogen zu haben. Wenig später rudert die werdende Mama allerdings zurück und macht ihrem Ehemann eine rührende Liebeserklärung. Pascals Berlin - Tag & Nacht-Kollegin Laura Maack scheint sich über die Liebeskrise der beiden köstlich zu amüsieren.

Auf Instagram postet die Schauspielerin einen nahezu identischen Text, den sie nur an einzelnen Stellen leicht abwandelt. So heißt es nicht "Liebe bedeutet harte Arbeit, das haben wir beide schon einmal festgestellt" wie in dem Original, sondern "Wahre Liebe bedeutet keine harte Arbeit, dass haben wir beide schon des Öfteren festgestellt." Und anders als Denise widmet sie ihre Liebeserklärung auch keinem Mann, sondern ihrem Hund. Zu dem Beitrag veröffentlicht die Paula-Darstellerin nämlich ein Foto, das sie kuschelnd mit ihrem vierbeinigen Gefährten zeigt.

Die vermeintliche Parodie kommt allerdings nicht bei allen gut an. Während einige User die Aktion ziemlich lustig finden und Laura mit Kommentaren wie "Alles klar, wie sich einfach über den Text von Denise lustig macht" oder "Seitenhieb vom Feinsten" den Rücken stärken, sind andere der Meinung, dass der Beitrag total geschmacklos ist. Was sagt ihr dazu? Geht Laura damit zu weit? Stimmt ab!

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés, deutsche TV-Stars

Instagram / aprilhopel Screenshot von Laura Maacks Instagram-Beitrag

Was sagt ihr zu Lauras Aktion?



