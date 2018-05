Er ist ein zweites Mal glücklich unter der Haube! Der als TV-Richter bekannte Alexander Hold (56) lebte fünf Jahre lang mit seiner Lebensgefährtin Pia (47) in wilder Ehe. Auch ohne Trauschein war das Paar bisher glücklich. Bisher! Denn nun wagten die beiden Turteltauben den nächsten Schritt: Am vergangenen Samstag gab Hold seiner holden Pia vor Familie und Freunden in seiner Heimatstadt Kempten im Allgäu das Jawort!

Gegenüber Bunte kam das frisch vermählte Ehepaar gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Pia mag mich so, wie ich bin. Dass ich im Fernsehen war, wusste sie anfangs gar nicht“, erzählte das TV-Gesicht dem Magazin. Auch die 47-Jährige fand nur liebevolle Worte für ihren Neu-Gatten: "Alexander ist der bodenständigste Mann, der mir je in München begegnet ist. Er ist mein Fels in der Brandung."

Das Paar lernte sich nach einem Drehtag in der bayrischen Landeshauptstadt kennen. Ganz entspannt wollte der heute 56-Jährige damals ein Bier trinken, als er die Lehrerin aus dem Münsterland traf. Hold bringt zwei Söhne aus erster Ehe in das Patchwork-Ensemble mit ein.

Wenn.com / Schultz-Coulon Alexander Hold, TV-Richter

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Alexander Hold, seine beiden Söhne und Ehefrau Pia

Anzeige

Becher/WENN.com Alexander Hold bei einem Pressetermin von ProSieben in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de