Von wegen dem Sieg hinterher trauern! Julianna Townsend (20) stand vergangene Woche im Finale von Germany's next Topmodel. Den Titel verlieh Chefjurorin Heidi Klum (44) allerdings Konkurrentin Toni (18). Trotzdem gibt Julie sich keinesfalls geschlagen und steht schon wieder vor der Kamera. Ihren Traumkörper in Dessous präsentierte sie jetzt selbstbewusst bei Instagram. Doch auch die 20-Jährige kämpft manchmal mit Unsicherheiten, wie sie Promiflash verriet: "Ich glaube, es ist normal, dass man mal Selbstzweifel hat, vor allem, wenn man von so guten und schönen Mädchen umgeben ist."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de