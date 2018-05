Süße Fratzen-Faxen bei Samantha Justus (28) und ihrem Sohnemann Ilja! Das einstige Bachelor-Babe ist im Januar Mama geworden und scheint in dieser neuen Rolle so richtig aufzugehen: Gemeinsam mit ihrem Baby zieht die superstolze Power-Mum lustige Grimassen und liefert mit Ilja in der Tragetasche witzige Dance-Moves ab. In ihrer Instagram-Story lässt Sam ihre Fans an der ausgelassenen Mami-Söhnchen-Zeit teilhaben. Der Kleine scheint ebenfalls richtig gute Laune zu haben – sein total niedliches Kichern ist der beste Beweis dafür.



