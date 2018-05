Das kann ja was werden. Momentan kämpft Domenico De Cicco bei Bachelor in Paradise um Evelyn Burdeckis Herz. Der Italiener hat sich auf Anhieb in die quirlige Blondine verguckt – und auch sie scheint nicht abgeneigt zu sein. Doch nun meldet sich ein weiterer Bachelorette-Boy zu Wort und erklärt: Evelyn ist voll mein Typ! "Ja, ich finde Evelyn ganz cool, die ist vom Charakter her so ziemlich locker, offen, die verstellt sich nicht. Sie ist einfach so, wie sie ist, so ein bisschen crazy einfach. Ja, find ich ganz gut", plaudert Marco Cerullo (29) kurz vor TV-Ausstrahlung im Promiflash-Interview aus. Bei diesen Sätzen sollte Kumpel Domenico lieber weghören, denn privat verstehen sich die beiden Männer blendend. Ein Glück, dass Marco auf Ko Samui nicht mit dabei ist...



