Seit fast sieben Jahren ist die Reality-Daily-Serie Berlin - Tag & Nacht nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Mit ihrem Start im September 2011 hatte sie großen Soap-Giganten wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder Alles was zählt mächtig Konkurrenz gemacht. Seit vergangenem Herbst arbeitet ein neues Autorenteam an der Sendung rund um Papa Joe (Lutz Schweigel), Powerfrau Alina (Saskia Beecks) und Matrix-Geschäftsführer Basti (Martin Wernicke) – und das bringt eine Menge Veränderungen mit sich, wie Format-Produzentin Marie Hölker verriet!

Quotenmeter traf die kreative Marie auf ein Gespräch über ihre neuen Arbeitgeber BTN – vorher hatte sie stolze sieben Jahre für die RTL-Erfolgsserie GZSZ die Feder geschwungen. Doch wer sich jetzt Sorgen macht, dass durch das neue Team noch mehr altbekannte und geliebte Charaktere wie Joe die Biege machen müssen, der irrt gewaltig: "An die Ur-WG möchte ich keinesfalls ran. Die WG von Papa Joe wird als ein Ort wahrgenommen, wo man Rat, Hilfe und Unterstützung von Freunden bekommen kann", erklärte Marie. Zwar hätten sie für den liebenswerten Glatzkopf in Zukunft einige Wendepunkte in petto, aus Berlin verschwinden würde das Wohnungsoberhaupt aber erst einmal nicht.

Die größten BTN-Veränderungen finden im Storytelling statt. Nachdem die früheren Interview-Statements der Figuren weggefallen sind, arbeitet man nun auch am Tempo, wie die einzelnen Handlungsstränge wiedergegeben werden: "Wir erzählen jetzt etwas langsamer, vielschichtiger, schauen genauer hin, es geht weniger um Action als um Emotion", offenbarte Marie. Auch die Bildoptik habe sich weiterentwickelt, da nun Regisseure mit mehr Erfahrung aus dem Bereich Kinofilm und Serie mit von der Partie seien.

Berlin – Tag & Nacht, RTL II Der "Berlin – Tag & Nacht"-Cast

Facebook / Berlin - Tag & Nacht Peggy und Joe bei ihrer BTN-Hochzeit 2014

RTL II Die BTN-Stars 2014

