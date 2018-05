Raufen sich Denise und Pascal Kappés wieder zusammen? Vor einigen Tagen lud die ehemalige Bachelor-Kandidatin einen Clip auf ihrem Social-Media-Kanal hoch, in dem sie mit tränenüberströmtem Gesicht zu sehen ist: Darin berichtete die Mommy-to-be ihren Fans, dass ihr Mann sie von Anfang an belogen habe. Nur ein paar Tage später schien die Sehnsucht nach ihrem Gatten wieder ziemlich groß zu sein: Denise postete eine versöhnliche Liebeserklärung. Die Promiflash-Leser sind sich aber einig – das Paar Denise und Pascal ist Geschichte!

Die Bald-Mami kämpft gerade ordentlich um ihren Liebsten: In einer Promiflash-Umfrage, bei der 5.919 (Stand: 31. Mai 2018, 06:30 Uhr) Fans teilnahmen, gingen aber nur knapp 417 Stimmen (7,0 Prozent) davon aus, dass die beiden wieder zueinanderfinden werden. Ganze 4.064 Leser (68,7 Prozent) waren der Meinung, dass es – Pascals Reaktion nach zu urteilen – eher schlecht für das Paar aussieht.

Doch einige Teilnehmer waren sich auch komplett unsicher, was die gemeinsame Zukunft der beiden angeht. So gaben 437 Fans (7,4 Prozent) bei der Umfrage an, nicht abschätzen zu können, wie es weitergeht, sich aber ein Liebescomeback der Bald-Eltern zu wünschen. Ganze 1.001 Supporter (16,9 Prozent) äußerten ebenfalls ihre Unsicherheit bezüglich Denise und Pascal, würden dem Couple aber raten, ihre Beziehung nicht noch einmal aufzuwärmen. Wie sich die Ehe der beiden TV-Darsteller entwickeln wird, zeigen sicher die nächsten Wochen.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / /pascal.kappes Pascal Kappés

Anzeige

Promiflash Pascal und Denise Kappés

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de