Späte Reue bei Johannes Haller: In der vergangenen Folge Bachelor in Paradise musste der ehemalige Bachelorette-Kandidat die Liebes-Insel bereits frühzeitig verlassen. Nachdem er mit Svenja von Wrese angebandelt hatte, erteilte er der Blondine kurze Zeit später wieder eine Abfuhr und ging deshalb in der Nacht der Rosen leer aus. Heute bereut Johannes sein Verhalten – dabei tut es ihm allerdings nicht um Svenja leid!

In seiner Instagram-Story zeigt der 30-Jährige sich nach seinem Paradies-Exit deutlich geknickt. Seine Aussprache mit Svenja sieht er mittlerweile kritisch – er wäre gerne noch ein bisschen länger auf der Insel geblieben: "Wenn ich Svenja erst heute, nach der Nacht der Rosen, gesagt hätte, was ich so denke über uns und was für eine Perspektive ich für uns sehe, dann säße ich heute im Paradies und hätte die Rose in der Hand und hätte noch die Chance, andere Frauen kennenzulernen", ärgerte er sich über die verpassten Flirt-Möglichkeiten.

Kurz nach seinem Rauswurf klang das Ganze auf seinem Instagram-Account allerdings noch ganz anders. Da schien der Yacht-Verkäufer noch froh zu sein, die Show endlich verlassen zu haben: "Meine Güte, was für ein TV-Zirkus! Freue mich immer sehr auf diese Abenteuer, freue mich aber auch, wenn es vorbei ist."

