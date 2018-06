Er ist der aufstrebende Stern am Influencer-Himmel. Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer David Friedrich (28) ist eigentlich Schlagzeuger einer Metalband. Mittlerweile konzentriert sich das TV-Gesicht aber nicht mehr nur auf die Musik. Mit seinem hohen Bekanntheitsgrad durch die Kuppelshow und das Dschungelcamp wurde er für Firmen als Markenbotschafter immer interessanter. Doch der charmante Blondschopf sieht sich gar nicht als klassischer Webstar.

Wie der Drummer im Promiflash-Interview am Rande der ABOUT YOU-Awards verriet, habe er seit Kurzem mehr Follower auf Facebook und Instagram: "Ich finde es schön, so viele Leute am Start zu haben, aber ich habe ja noch gar nicht so viel Content, was ich denen auf den Weg mitgeben kann." Deshalb unterhalte er seine Netzgemeinde gerne mit lustigen Clips. Vor seinen schon etwas etablierteren Kollegen hat der Neu-Influencer gehörigen Respekt: "Letztendlich steckt da auch viel Arbeit hinter. Aber ich bin kein typischer Influencer. Ich bin ein bisschen anders", erklärte David weiter.

Obwohl das Eskimo Callboy-Mitglied erst seit wenigen Monaten seine Social-Media-Kanäle für bezahlte Partnerschaften und andere Werbung nutzt, hat der 28-Jährige schon stolze 416.000 Abonnenten auf Instagram. Die amüsieren sich mit Sicherheit auch über seine regelmäßigen Späße mit einer Gummipuppe. Mit der aufblasbaren Frauenfigur stellt der offizielle Single gerne klassische Pärchenszenen nach.

P. Hoffmann / WENN.com David Friedrich bei den ABOUT YOU-Awards

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich und eine Gummipuppe

