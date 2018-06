Single-Ladys aufgepasst! Dieser Mister Right ist noch zu haben: Mit 1,5 Millionen Followern auf Instagram zählt Modeblogger Daniel Fuchs alias Magic Fox zur Creme de la creme der deutschen Social-Media-Stars. Fashion, Fitness und schnelle Autos sind sein Spezialgebiet. Doch wie steht es eigentlich um die Liebe? Daniel ist solo und steht noch dazu auf echte Begegnungen. ”Ich bin irgendwie immer noch der Fan von der altmodischen Methode, dass man vielleicht jemanden kennenlernt ohne irgendwelche Social-Media-Sachen. Man weiß es nicht, who knows, hoffentlich bald”, verriet der Schönling gegenüber Promiflash. Na dann, Girls, nichts wie ran an den Speck!



