Angelina Kirsch (29) macht Lust auf (noch mehr) Sommer! Vor ziemlich genau einem Jahr brachten nicht die hohen Temperaturen das Model ins Schwitzen, sondern die anstrengenden Trainingsstunden mit Massimo Sinató (37) für Let's Dance. In der vergangenen Staffel kam die Curvy Supermodel-Jurorin sogar bis ins Finale. In diesem Frühsommer kann die 29-Jährige jedoch unbeschwert die Sonne genießen. Ihre Fans kommen dabei auf ihre Kosten: Die Strahlefrau postet momentan scharfe Pics von sich im Bikini!

Was ist das Beste, das man bei Hitze tun kann? Richtig – ein Sprung in den azurblauen Pool sorgt für die perfekte Abkühlung. Dieser Meinung ist auch Angelina, wie ihre aktuellen Social-Media-Beiträge auf Instagram beweisen. Auf mehreren Pics sieht man die TV-Beauty gut gelaunt im kühlen Nass. Ihre Rundungen präsentiert sie dabei gekonnt in schicken Zweiteilern. In ihren Posts verpackt die Blondine außerdem eine wichtige Message: Mehrmals verwendet sie den Hashtag "Rockt eure Kurven".

Ihre Follower sind begeistert von so viel positiver Ausstrahlung: "Selbst bei einer Abkühlung in dem Pool wäre mir total heiß", "Ich brauche auch so einen tollen Bikini" und "Du siehst fabelhaft aus! Es sollte viel mehr Frauen geben, die so stolz und so selbstbewusst zu ihrem Körper stehen", schreiben ihre Fans unter dem Bild, auf dem Angelina den pinken Bikini ohne Träger anhat.

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, TV-Star

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch im Urlaub

Christian Augustin / Freier Fotograf / Getty Images Angelina Kirsch bei der Musical-Premiere von "Mary Poppins"

