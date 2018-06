Diese frohe Nachricht hat wirklich niemand mitbekommen! GZSZ-Star Niklas Osterloh (29), der in der Serie den Handwerker Paul Wiedmann spielt, hat still und heimlich geheiratet! Vor rund einem Jahr haben sich der Blondschopf und seine Freundin verlobt – wie seine Auserwählte heißt, bleibt allerdings sein süßes Geheimnis. Sein Liebesglück teilt er aber dennoch mit der ganzen Welt und ist jetzt unter der Haube!

"Meine Frau und ich haben uns im Ausland, im engsten Kreis der Familie, das Ehegelöbnis gegeben. Wobei wir uns dieses Versprechen für unser Empfinden schon mit der Entscheidung, gemeinsam ein Kind zu bekommen, gaben", schwärmte Niklas gegenüber Closer. Im März 2017 wurde der Schauspieler Vater einer kleinen Tochter. Wie seine Prinzessin heißt, hält er ebenfalls unter Verschluss.

Niklas und seine Liebste wollen sogar noch einmal "JA" sagen: "Wir wollen noch eine wilde Party feiern: barfuß und mit Lagerfeuer. Also bleibt eigentlich nur Strand", erzählte der GZSZ-Star. Habt ihr mitbekommen, dass Niklas geheiratet hat? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / niklasosterloh Bestätigt Niklas Osterloh und seine Ehefrau

Privat Niklas Osterloh und seine kleine Tochter

Niklas Osterloh / Instagram Niklas Osterloh mit seiner Partnerin, Mai 2017

