In der vergangenen Woche schockte Pascal Kappés Frau Denise mit einem tränenreichen Statement: In ihrer kurzen Ehe soll es bereits heftig kriseln! Seit dem emotionalen Ausbruch schweigen die werden Eltern allerdings eisern über die Gründe. Das passt aber nicht allen Followern: Sie schießen im Netz gegen Denise und den Berlin - Tag & Nacht-Star. Pascal kümmert das aber anscheinend nicht: Ihn interessiert der Online-Hate kein bisschen!

Sein aktueller Instagram-Beitrag beweist: Pascal hat für seine Kritiker nur ein herzhaftes Lachen übrig. Zu dem Schnappschuss, auf dem er bis über beide Ohren strahlt, schreibt der Bald-Papa: "Mit diesem Post lache ich allen Menschen ins Gesicht, die mir Schlechtes wünschen." Seine Hater können sagen, tun und machen was sie wollen: "Ich stehe auf und lache weiter." Der Soap-Hottie werde weiterhin positiv nach vorne schauen und sein Ding durchziehen. Seit der vermeintlichen Trennung von Denise bläst Pascal kein Trübsal: Er feiert lieber mit seinen Jungs.

Auch Denise hat auf die anhaltende Kritikwelle im Netz keine Lust mehr. Sie forderte schon vor wenigen Tagen Privatsphäre von ihrer Community. Der Ex-Bachelor-Kandidatin gehe es auf die Nerven, dass alle Pascal in der Luft zerreißen, erklärte sie in ihrer Instagram-Story. "Wir brauchen beide jetzt Ruhe, wir brauchen beide jetzt Ablenkung", sagte sie weiter.

WENN / Cinamon Red Pascal Kappés, Schauspieler

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, BTN-Star

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés

