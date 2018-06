Er kriegt auch privat einfach nicht genug! Spätestens, seitdem er in der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel einen der heiß begehrten Jury-Posten innehatte, ist Boris Entrup (39) wohl der bekannteste Make-up-Artist Deutschlands. Doch auch abseits seines Jobs liebt es der Lockenschopf, mit verschiedenen Produkten zu experimentieren, wie er nun gegenüber Promiflash ausplauderte: "Ich habe sicherlich Schubladen voll, was ich alles austeste, ausprobiere. Ich muss ja wissen, was was bringt und was nichts bringt." Auch anderen Männern rät er, hin und wieder mal Mut zur Pflege zu beweisen.



