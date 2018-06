Was zusammen gehört, findet wohl auch immer wieder zusammen! Nachdem die Ehe von Julia Jasmin Rühle (30) alias JJ Sexy vergangenes Jahr in die Brüche ging, fand die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wenige Monate später wieder einen neuen Partner. Mit dem verbindet das Venus-Model allerdings eine sehr lange Geschichte, wie sie nun gegenüber Promiflash ausplauderte: "Er ist ja meine erste große Liebe und wir sind jetzt wieder vereint. Wir kennen uns schon 16 Jahre."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de