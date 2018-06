YouTuber LionT (25) ist zu 100 Prozent wieder am Start. So heißt auch seine brandneue Nummer und die Fans feiern den Track: "Wow Timo... Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin, ich finde einfach nicht die richtigen Worte!", "Was Ernstes, Erwachsenes, Schönes... Wunderbares Werk" oder "Richtig toll, der Song! Respekt, willkommen zurück, LionT", lauten nur ein paar der Stimmen der YouTube-User. Ganze drei Jahre mussten die Fans auf neue Töne des Netz-Stars warten!



