Feuriges Wiedersehen oder eiskalter Stimmungskiller? Auch in Woche fünf wartet auf die Singles bei Bachelor in Paradise neben romantischen Date-Nights wieder jede Menge Drama! Der Grund: In der nächsten Folge zieht ein neues Mädel auf die Insel! Ex-Bachelor-Kandidatin Janika Jäcke (29) versucht in dem Kuppelformat ab sofort ihr Liebesglück. Aber könnte ihr Einzug anstatt liebevoller Turtelszenen vielleicht doch eher Zickenkrieg bei BiP bedeuten? Schließlich hat Janika eine intime Vorgeschichte mit Weiberheld und Show-Kollege Sebastian Fobe (32)!

"Ja, wir hatten was miteinander", verrät die Blondine bei RTL über das Verhältnis zu dem Muskelmann. Anziehend scheinen sich die beiden derweil noch immer zu finden: Vor aller Augen gehen Janika und Sebastian richtig auf Tuchfühlung! Ob dieser innige Moment zu Stress zwischen Janika und Annika Körner führen wird? Schließlich verbringt BiP-Girl Annika kurz zuvor noch ein romantisches Date mit Sebastian.

Wenn es nach Janika geht, wird sie die Singles ordentlich aufmischen – sie ist nämlich nicht auf Ko Samui, um Freundschaften zu schließen! "Bitchfight? Deswegen bin ich da. Ich denke auf jeden Fall, dass es Ärger im Paradies gibt", stellt die Reality-Show-Teilnehmerin klar.

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

MG RTL D Annika und Sebastian bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Janika Jäcke, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

