Sind Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili wieder ein Paar? Die werdenden Eltern sind angeblich getrennt, werden aber immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Gerüchte um ein Liebes-Comeback werden täglich lauter. Aber auch Hater-Stimmen: Immer wieder wird den Berlin - Tag & Nacht-Stars vorgeworfen, ihre Fans zu belügen. Dem werdenden Vater reicht es jetzt endgültig! Er nutzt seinen Social-Media-Kanal, um Klartext zu reden: Nein, mit Jenefer sei er nicht wieder zusammen – noch nicht...

"Jenefer ist die Frau meines Lebens und ich liebe sie über alles. Und ich werde alles daran setzen, damit wir auch wieder zusammenkommen. Und ich hoffe auch, dass es schon bald soweit ist. Und wenn es soweit ist, erfahrt ihr es", verkündete der Schauspieler in seiner Instagram-Story. Noch sei dies aber nicht der Fall, auch, wenn es manchmal den Anschein erwecke.

Den Hatern erklärte er: "Ja, wir treffen uns. Wir sehen uns. Auch regelmäßig, weil einfach die Geburt von unserem Baby bevorsteht." In den nächsten zwei Wochen finde die statt, und es wäre doch klar, dass die beiden deshalb Zeit miteinander verbringen würden. "Ihr haltet uns vor, dass wir euch verarschen oder rumlügen, was aber nicht der Fall ist. Wenn es was zu verkünden gibt, oder wir sagen, wir sind wieder zusammen, das ist doch was Schönes", gab der Schauspieler bekannt. Nichts, was man geheim halten müsse. Denkt ihr, Matthias schafft es, Jenefer wieder für sich zu gewinnen? Stimmt ab!

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und Jenefer Riili

