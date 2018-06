Sarah Lombardis (25) Herz gehört DIESEM Hottie! Erst am Dienstag gab die Sängerin mit einem Händchenhalte-Schnappschuss im Netz bekannt: Sie ist wieder glücklich vergeben! Darauf zeigte sie jedoch nur den Unterarm ihres Liebsten. Nun ist die Identität des Mannes bekannt, wie Bild enthüllte: Sarah liebt den Tattoofan Roberto! Der muskulöse Deutsch-Italiener wohnt in Berlin und wird ab sofort an der Seite der einstigen DSDS-Zweiten durchs Leben gehen.



