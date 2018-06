Kein Kandidat polarisierte in den vergangenen Wochen bei Bachelor in Paradise so extrem wie Ex-Die Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (32). Immer wieder im Fokus stand der der Beziehungsstatus des Personal Trainers. Denn eigentlich sollte man(n) für die Kuppelshow Single sein. Janika Jäcke (29), die in der heutigen Folge die Insel bezieht, behauptet allerdings felsenfest, dass Sebi eine heimliche Freundin zu Hause hat. Nach wochenlangen Spekulationen bricht der Fitness Coach nun sein Schweigen und bezieht Stellung.

Im März offenbarte Sebastian im Promifash-Interview, dass er solo sei – und daran hat sich auch nichts geändert, wie seine Managerin Melanie Thiele exklusiv gegenüber Promiflash bestätigt: "Sebastian ist nach wie vor Single!" Auch, warum Janika anderes behauptet, kann sich die Fotografin erklären: "Janika und Sebastian hatten sich einmal getroffen und Janika hat sich Hals über Kopf ihn ihn verliebt. Sebastian konnte das aber nicht erwidern." Für das Management des Rosenjägers steht deshalb fest: Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin habe das Beziehungslüge-Gerücht über den Hannoveraner aus gekränktem Stolz und Rache medial verbreitet.

Bei der angeblichen Freundin handele es sich um Sebastians Ex. Mit dem Model habe der Niedersachse auch nach der Trennung noch Kontakt, da sie einen Freundeskreis teilen und für Fotoshootings hin und wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Daraus mache der FC Bayern München-Fan auch keinen Hehl, so die Managerin des 32-Jährigen gegenüber Promiflash.

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Janika Jäcke, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Instagram / sebifo_ Sebastian Fobe, bekannt aus "Die Bachelorette"

