Ist Janika Jäcke (29) etwa noch nicht über Sebastian Fobe (32) hinweg? In der fünften Folge von Bachelor in Paradise zieht die schöne Office Managerin, die noch 2017 um das Herz von Rosenkavalier Sebastian Pannek gebuhlt hat, ins große Promi-Resort ein und trifft dort auf einen alten Bekannten. Was nämlich schon kurz nach der großen Begrüßung klar wird: Janika und Sebastian haben eine pikante Vorgeschichte. In der Vergangenheit hatten die zwei nicht nur ein gemeinsames Date, eigener Aussagen zufolge soll es dabei sogar ziemlich intim geworden sein. Kein Wunder, dass das Wiedersehen bei Janika jetzt tiefe Gefühle aufwühlt.

Schon kurz nach ihrem Einzug macht die Blondine klar: Ihr Herz schlägt noch immer für den smarten Hannoveraner. In einem ersten Gespräch am Strand blickt sie mit Sebi auf die gemeinsame Vergangenheit zurück und schwärmt: "Das was war, war nahezu perfekt." Im Laufe der Folge weicht Janika kaum mehr von seiner Seite. Die zwei flirten und kuscheln was das Zeug hält - kein Wunder, dass sie letztendlich sogar zu einem Paddel-Date aufbrechen. Die erneute Turtelei mit dem Bart-Fan scheint bei Janika einiges auszulösen, wie sie verrät: "Ich hab gerne den Hautkontakt mit ihm, er riecht gut. In dem Moment vergisst man einfach alles. Sebi ist einfach das Gesamtpaket, er bringt Arschloch und das Charmante mit."

Auch Sebastian scheint nach dem traumhaften Tag ganz vernarrt in Janika zu sein: "Sie reizt mich, sie ist frech, das ist ja so mein Ding. Sie hat von allem ein bisschen." Und das, obwohl er angeblich eine Freundin zu Hause haben soll. Was denkt ihr, haben die zwei noch eine Chance? Stimmt ab.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Janika Jäcke, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D Sebastian Fobe und Janika Jäcke bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de