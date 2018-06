Elena Garcia Gerlach (32) ist im absoluten Liebesrausch! In ihrer gleichnamigen Rolle in der Vorabendserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten verdrehte sie den Männern reihenweise den Kopf. Nicht nur John (Felix von Jascheroff, 35) hatte die brünette Beauty in ihren Bann gerissen, auch Tuner (Thomas Drechsel, 31) und Dominic (Raúl Richter, 31) bezirzte sie mit ihrem spanischen Akzent. Zu guter Letzt bandelte sie auch mit Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 57) an. Um sich neuen Herausforderungen zu widmen, verließ die Schauspielerin 2017 den berühmten Kolle-Kiez. Veränderungen gab es seither auch in ihrem Privatleben: Elena ist total verliebt und das darf ruhig die ganze Welt wissen.

Eigentlich hält die Hessin mit spanischen Wurzeln ihr Leben jenseits des Rampenlichts möglichst verdeckt. Lediglich via Social Media gewährt die 32-Jährige ihren Fans seltene Einblicke in ihr Treiben. Ungewohnt offenherzig überraschte sie ihre Community jetzt mit ihrer aktuellen Instagram-Story. Sie teilte ein Bild, auf dem sie sich während einer romantischen Bootstour im Sonnenschein in den Armen ihres Liebsten wiegt. "Liebe darf auch manchmal Kitsch sein", lauten die Zeilen, die den zuckersüßen Schnappschuss zieren. Auf einem weiteren Pic, das offenbar im Flugzeug entstand, fällt die Schönheit regelrecht über ihren Schatz her.

Seine Bewunderer dürfte das Liebesglück des Ex-GZSZ-Stars freuen. Darüber, wer der hübsche Mann an ihrer Seite ist, hüllt sich Elena bislang noch in Schweigen. Aber wer weiß? Vielleicht gibt sie jetzt Stück für Stück immer mehr von ihrem Liebesleben preis.

Instagram / elenagarciagerlach Elena Garcia Gerlach mit ihrem Liebsten im Flugzeug

Matthias Nareyek/Getty Images Elena Garcia Gerlach, Schauspielerin

WENN.com Elena Garcia Gerlach auf der Premiere von "Mängelexemplar"

