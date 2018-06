Kommt sie tatsächlich als Ersatz für Kim Cattrall (61) infrage? Schon seit acht Jahren warten Fans sehnsüchtig auf einen dritten Sex and the City-Kinostreifen. Tatsächlich ist eine weitere Verfilmung der beliebten Kultserie geplant – allerdings ohne die bisherige Samantha Jones-Darstellerin. Nach ihrem kürzlichen Streit mit Sarah Jessica Parker (53) erscheint eine weitere Zusammenarbeit noch unwahrscheinlicher denn je – die perfekte Gelegenheit für Heidi Klum (45): Der deutsche Topmodel-Export soll doch tatsächlich für Kim einspringen wollen!

Wie Radar Online von einem Insider erfahren haben will, lasse die Germany's next Topmodel-Chefin derzeit nichts unversucht, um irgendwie eine Rolle bei "Sex and the City 3" zu ergattern. Vor allem das sexy Image der selbstbewussten PR-Agentin reize die Blondine: "Klum glaubt, sie wäre perfekt für die Rolle als Samantha", erzählte die Quelle. Da könnte es allerdings ein Problem geben – um die Fortsetzung auch ohne Kim produzieren zu können, ist angeblich angedacht, den Charakter einfach sterben zu lassen.

Eventuell soll das Freundinnengespann rund um Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York durch eine gänzlich neue Figur ergänzt werden – und hier kommt wieder Heidi ins Spiel. Die aktuelle Freundin von Tokio Hotel-Sänger Tom Kaulitz (28) sei nämlich auch mit "einem ähnlichen Part, der das "Sex and the City"-Quartett komplettieren würde", vollkommen zufrieden. Einen Gastauftritt hatte sie immerhin schon mal: In Staffel vier verkörperte die Laufstegschönheit für eine Folge sich selbst bei einer Fashion-Show.

Astrid Stawiarz/Getty Images Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall und Cynthia Nixon beim "Sex and the City"-DVD-Launch

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images) Kim Cattrall, SATC-Star

Anzeige

Rodin Eckenroth/Getty Images Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de