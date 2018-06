Janika Jäcke (29) im Meer der Tränen! Die Bachelor in Paradise-Kandidatin hat ihr Herz an Frauenschwarm Sebastian Fobe (32) verloren – ein romantisches Kuschel-Date festigte diese Gefühle noch. Doch nur wenige Stunden später brach sie vor Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki in Tränen aus: Sie hatte Angst, Sebastian meint es nicht ernst mit ihr! Warum? Er soll eine Freundin haben und die schöne Blondine deshalb zwar mit den Händen, aber nicht mit den Lippen berühren!

"Ich weiß, was hinter der Kamera war und was vor der Kamera war und das waren zwei verschiedene Sebis", verkündete sie schluchzend. "Vor der Kamera ist er nicht so touchy touchy wie hinter der Kamera." Janika vermutete, dass das an einer Abmachung mit seiner angeblichen Freundin lag – Anfassen ist in Ordnung, Küssen jedoch nicht, da zu intim! Als Evelyn nachfragte, ob sie sich ob des Beziehungsstatus des Personal Trainers sicher sei, entgegnete Janika: "Ich bin ja eine gute Stalkerin. Michi kennt sie, Nik kennt sie...."

Es dauerte nicht lange, bis auch Sebastian diese Vorwürfe zu Ohren kamen. Vor ihm leugnete Janika zwar, seinetwegen geweint zu haben. Doch Carina Spack steckte ihm: "Sie weint, weil du eine Freundin zu Hause hast." Dieses Gerücht hält sich bis heute hartnäckig. Sebastian, der diese Anschuldigungen noch immer nicht fassen kann, schaltete erst kürzlich einen Anwalt ein. Er ist felsenfest überzeugt: Janika habe sich mit ihren Aussagen nur an ihm rächen wollen, weil er ihre Gefühle nicht erwidern kann. Was denkt ihr? Stimmt ab!

Instagram / janikajaecke Janika Jäcke, deutsche Kuppelshow-Kandidatin

MG RTL D Sebastian Fobe bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

