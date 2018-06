Rührender Support für Margarita Nigmatullin (22)! Als selbstbewusstes Party-Girl Lina hat sich die Beauty seit 2015 in die Herzen aller Köln 50667-Fans gespielt. Ihre steile Karriere begann damals über Nacht: Noch während sie zur Schule ging, nahm Maddy an einem Casting des Reality-Formats teil und erhielt eine Zusage. Neben der Schauspielerei kann sie sich inzwischen auch auf ihren Social-Media-Accounts über zahlreiche Fans freuen. Was ihre Liebsten von ihrem Erfolg halten, verrät die 22-Jährige im Interview mit Promiflash: "Meine Familie hat sich mega für mich gefreut, vor allem meine Mama. Meine Freunde haben sich auch mega für mich gefreut."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de