Das Daddy-Glück ist zum Greifen nah! In wenigen Wochen wird es endlich so weit sein: Die mittlerweile voneinander getrennten Berlin - Tag & Nacht-Stars Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) erwarten derzeit ihr erstes Kind und die Geburt ihres kleinen Sohnes steht kurz bevor. An ihrer Vorfreude auf das Baby lassen die Bald-Eltern auch ihre Fans teilhaben. So teilte die hochschwangere Jenefer kurz vor Beginn der 38. Schwangerschaftswoche einen Babybauch-Boomerang im Netz. Das macht Bald-Papa Matthias seiner Ex-Verlobten jetzt nach!

In seiner Instagram-Story begrüßte Matze ebenfalls die neue Schwangerschaftswoche und demonstrierte sein Glück mit einem witzigen Clip: Unter einem hochgekrempelten T-Shirt streichelte er seinen hervorgestreckten Bauch und versah das kurze Video mit den passenden Baby-Emojis! Der Schauspieler betonte bereits vor Kurzem: Er kann die Geburt kaum noch erwarten! Als sein Söhnchen vor ein paar Wochen fleißig in Mamas Bauch strampelte, teilte Matthias seine Euphorie über die rege Aktivität mit seinen Fans. Lange muss der Bald-Papa nicht mehr auf seinen Spross warten: Das Baby soll noch in diesem Monat auf die Welt kommen.

Vor wenigen Wochen gaben die werdenden Eltern Jenefer und Matthias bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. Das könnte sich nun allerdings wieder ändern. "Jenefer ist die Frau meines Lebens und ich liebe sie über alles. Und ich werde alles daran setzen, damit wir auch wieder zusammenkommen. Und ich hoffe auch, dass es schon bald soweit ist", erklärte der BTN-Star am Montag auf seinem Social-Media-Kanal.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn im Juni 2018

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

