Sie strahlt nur so vor Lebensfreude! Seit ihrer The Biggest Loser-Teilnahme hat sich für Shirin alles verändert. Die Powerfrau schwitzte mit Erfolg in der Abnehm-Show und verlor insgesamt rund 41 Kilogramm – jetzt zeigt sie ihren neuen Body endlich gerne in schönen Outfits. Auch der aktuelle Schnappschuss vom Shoppen beweist: Shirin fühlt sich einfach nur pudelwohl in ihrem Körper. Ganz nebenbei präsentierte auch noch ihre Muskeln!

Mit einem dicken Grinsen im Gesicht strahlt Shirin auf dem Instagram-Foto in die Kamera. Auf dem Bild trägt die Zahnärztin einen schwarzen Bikini, der ihre trainierte Körpermitte perfekt ins Szene setzt. Es scheint, als könnte Shirin ihr Glück über ihr neues Ich selbst noch gar nicht richtig fassen: "Ich selber hätte nie gedacht, dass man mit der richtigen Motivation, mit Ehrgeiz und einem Lachen im Gesicht so viel mehr erreichen kann und auch so viel mehr möglich ist, als man im ersten Moment vielleicht annimmt." Das Pic im knappen Einteiler kommt auch bei ihren Followern gut an: Sie überhäufen die Beauty mit lieben Worten und Komplimenten!

Erst vor Kurzem teilte Shirin einen unglaublichen Abnehm-Meilenstein mit ihren Fans. Die einstige 94-Kilo-Frau bringt jetzt rund 53 Kilogramm auf die Waage – und passt damit in eine Kleidergröße 34! Das bewies Shirin, als sie die Arbeitsklamotten ihrer Kollegin stibitzte und darin fröhlich herumtänzelte.

SAT.1/Martin Rottenkolber Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 "The Biggest Loser"-Kandidatin Shirin im Mai 2018

SAT.1/Guido Engels Shirin, Finalistin von "The Biggest Loser" 2018

